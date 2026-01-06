A Polícia Militar prendeu três pessoas investigadas por envolvimento em um roubo ocorrido em uma pizzaria de Birigui. As prisões aconteceram nesta terça-feira (6), durante patrulhamento realizado por equipes da ROCAM nos bairros Candeias e São José, em cumprimento a mandados de prisão expedidos no dia anterior pela Justiça.

As detenções são resultado de desdobramentos de uma ocorrência registrada no domingo (4), quando policiais abordaram dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta no bairro Moimaz. Segundo a PM, tanto o veículo quanto os ocupantes apresentavam características semelhantes às descritas em um boletim de ocorrência referente a um roubo praticado dias antes contra um estabelecimento comercial da cidade.

Durante a apuração do caso, os policiais obtiveram informações de que objetos utilizados na ação criminosa estariam escondidos em residências distintas. Com base nesses dados, foram realizadas diligências que levaram à apreensão de duas réplicas de arma de fogo, além de uma motocicleta, um capacete e roupas que, conforme a investigação, podem ter sido usadas no crime.