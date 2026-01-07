A Defesa Civil de Araçatuba realizou uma vistoria técnica em uma residência incendiada no bairro Verde Parque. O imóvel, onde viviam uma mulher e quatro filhos, todos sem ferimentos, permanece interditado. O ex-companheiro da moradora, pai de uma das crianças, é apontado como suspeito de provocar o incêndio registrado na madrugada do dia 1º.

Na última segunda-feira (5), um engenheiro da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação acompanhou a equipe da Defesa Civil para avaliar os danos, fotografar o local e analisar a estrutura. Até a conclusão do relatório oficial, a família segue impedida de retornar ou iniciar qualquer tipo de reparo.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, o quarto foi a área mais afetada, com rachaduras nas paredes e comprometimento do forro. A sala também sofreu fortes danos, atingindo parte elétrica, madeiramento e teto. No banheiro, praticamente tudo foi destruído pelas chamas.