A Prefeitura de Birigui definiu o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2026. As datas de vencimento da cota única e das primeiras parcelas estão programadas para os dias 26, 27 e 28 de janeiro, conforme o número de cadastro do imóvel.

Neste ano, o imposto teve reajuste de 5,17%, aplicado com base nos índices oficiais de atualização monetária. Ao todo, foram emitidos 64.895 carnês, que serão entregues pelos Correios nos endereços cadastrados pelos contribuintes.

Além da versão impressa, o documento também está disponível em formato digital, permitindo que o morador antecipe a emissão da guia e evite eventuais atrasos na entrega postal.