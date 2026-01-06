A Prefeitura de Birigui definiu o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2026. As datas de vencimento da cota única e das primeiras parcelas estão programadas para os dias 26, 27 e 28 de janeiro, conforme o número de cadastro do imóvel.
Neste ano, o imposto teve reajuste de 5,17%, aplicado com base nos índices oficiais de atualização monetária. Ao todo, foram emitidos 64.895 carnês, que serão entregues pelos Correios nos endereços cadastrados pelos contribuintes.
Além da versão impressa, o documento também está disponível em formato digital, permitindo que o morador antecipe a emissão da guia e evite eventuais atrasos na entrega postal.
A administração municipal manteve benefícios para quem optar por quitar o tributo de forma antecipada. O pagamento em cota única, no mês de janeiro, garante desconto de 7%. Já quem preferir dividir o valor em até três parcelas terá abatimento de 3,5%. Também permanece a opção de parcelamento em até 12 vezes, sem desconto.
Para acessar o carnê pela internet, o contribuinte deve entrar no site oficial da Prefeitura de Birigui, clicar em “Serviços On-line”, selecionar a área de “Empresas/Imóveis” e, em seguida, acessar a opção de consulta de débitos do imóvel, informando os dados solicitados.
A Prefeitura orienta que os moradores fiquem atentos às datas de vencimento indicadas no carnê para evitar juros e multas. Segundo a administração, a arrecadação do IPTU é fundamental para a manutenção e ampliação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.
