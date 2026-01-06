A Prefeitura de Birigui deu início, nesta segunda-feira (5), ao plantio de ipês brancos, amarelos e rosas na praça Ana Nunes Garcia, conhecida como Parque do Povo. A iniciativa faz parte de um programa municipal de arborização, que busca melhorar o aspecto visual da cidade e promover benefícios ambientais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o plano teve início no segundo semestre do ano passado e prevê a implantação gradual de novas árvores em vias estratégicas, incluindo ruas e avenidas com grande circulação.

Antes do Parque do Povo, já receberam mudas as avenidas Euclides Miragaia, Nove de Julho e Thomaz Lopes Fernandes. No parque, a previsão é que o plantio seja finalizado até a próxima quarta-feira (7). O cronograma, no entanto, seguirá ativo ao longo de 2026, alcançando outros bairros do município.