A Prefeitura de Birigui deu início, nesta segunda-feira (5), ao plantio de ipês brancos, amarelos e rosas na praça Ana Nunes Garcia, conhecida como Parque do Povo. A iniciativa faz parte de um programa municipal de arborização, que busca melhorar o aspecto visual da cidade e promover benefícios ambientais.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o plano teve início no segundo semestre do ano passado e prevê a implantação gradual de novas árvores em vias estratégicas, incluindo ruas e avenidas com grande circulação.
Antes do Parque do Povo, já receberam mudas as avenidas Euclides Miragaia, Nove de Julho e Thomaz Lopes Fernandes. No parque, a previsão é que o plantio seja finalizado até a próxima quarta-feira (7). O cronograma, no entanto, seguirá ativo ao longo de 2026, alcançando outros bairros do município.
Segundo a pasta, a ampliação das áreas arborizadas contribui diretamente para a redução da sensação térmica, auxiliando na melhoria do microclima urbano, especialmente em períodos de calor intenso.
Vale lembrar que Birigui foi reconhecida em 2025 como a cidade mais arborizada do Brasil entre os centros urbanos com mais de 100 mil habitantes, pelo IBGE com base no Censo 2022. Com 98,4% da população vivendo em ruas com presença de árvores em áreas públicas, o município alcançou o topo do ranking nacional. Araçatuba também figura entre os destaques, ocupando a oitava posição, com índice de 96,1%.
O levantamento faz parte da pesquisa "Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios", divulgados pela secretaria de Turismo de SP que avalia aspectos da infraestrutura urbana, como calçadas, iluminação pública e arborização, com base no que há disponível nas vias e espaços públicos – excluindo áreas particulares, como quintais e jardins residenciais.
