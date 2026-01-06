Uma criança de 5 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta no domingo (4), nas proximidades da prainha, em Ilha Solteira. O condutor abandonou o local sem prestar socorro, deixando a moto para trás e fugindo a pé.
Segundo informações do boletim de ocorrência divulgadas nesta segunda-feira (5), a vítima recebeu atendimento da equipe de resgate e foi encaminhada ao pronto-socorro municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, a criança precisou ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Horas após o acidente, a mãe do motociclista procurou a Polícia Militar e informou que o filho teria fugido por medo de represálias. O homem foi localizado posteriormente, recusou-se a realizar o teste do bafômetro, mas autorizou a coleta de sangue para exames.
A motocicleta envolvida no atropelamento foi apreendida. Em depoimento à polícia, o condutor relatou que trafegava em baixa velocidade quando a criança teria surgido repentinamente de trás de um carro estacionado e corrido para a via, sendo atingida em seguida.
Ele afirmou ainda que tentou desviar, mas acabou caindo em uma área de vegetação próxima à calçada. Ao perceber a aproximação de familiares e testemunhas, decidiu deixar o local e procurar a mãe. Após ser ouvido pela autoridade policial, o motociclista foi liberado.
