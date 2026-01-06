06 de janeiro de 2026
PENÁPOLIS

Multa de R$ 15 mil: PM Ambiental flagra maus-tratos a aves

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fiscalização da Polícia Militar Ambiental apreende aves silvestres e gaiolas em Penápolis
Durante ação da Polícia Militar Ambiental, realizada no âmbito da Operação Impacto–Piracema, uma fiscalização em um criador de passeriformes resultou na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 15.000,00, além de outras penalidades.

A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (05) em Penápolis, por equipes da Polícia Ambiental. No local, os policiais realizaram vistoria com base no plantel apresentado pelo responsável e constataram irregularidades graves.

Ao todo, foram apreendidas três aves da espécie trinca-ferro, uma ave registrada como iraúna-grande (identificada na vistoria como pássaro-preto), além de quatro gaiolas. Conforme verificado, quatro das cinco aves encontravam-se em situação de maus-tratos, em razão das condições críticas de higiene dos recintos.

A constatação foi confirmada pela médica veterinária do município. Durante a fiscalização, no momento em que uma das aves era manuseada pelo criador, um trinca-ferro acabou morrendo, o que resultou no agravamento da penalidade aplicada.

Também foi identificada divergência entre a anilha registrada e a espécie mantida em cativeiro, caracterizando posse de ave silvestre em desacordo com a autorização ambiental.

Diante dos fatos, foram lavrados Autos de Infração Ambiental, incluindo multa por maus-tratos a animais silvestres e por manutenção irregular de ave em cativeiro. O responsável foi devidamente orientado sobre a legislação ambiental e convocado para atendimento ambiental em data agendada.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial competente para as providências cabíveis.

