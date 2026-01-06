Durante ação da Polícia Militar Ambiental, realizada no âmbito da Operação Impacto–Piracema, uma fiscalização em um criador de passeriformes resultou na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 15.000,00, além de outras penalidades.

A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (05) em Penápolis, por equipes da Polícia Ambiental. No local, os policiais realizaram vistoria com base no plantel apresentado pelo responsável e constataram irregularidades graves.

Ao todo, foram apreendidas três aves da espécie trinca-ferro, uma ave registrada como iraúna-grande (identificada na vistoria como pássaro-preto), além de quatro gaiolas. Conforme verificado, quatro das cinco aves encontravam-se em situação de maus-tratos, em razão das condições críticas de higiene dos recintos.