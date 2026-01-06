Durante ação da Polícia Militar Ambiental, realizada no âmbito da Operação Impacto–Piracema, uma fiscalização em um criador de passeriformes resultou na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 15.000,00, além de outras penalidades.
A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (05) em Penápolis, por equipes da Polícia Ambiental. No local, os policiais realizaram vistoria com base no plantel apresentado pelo responsável e constataram irregularidades graves.
Ao todo, foram apreendidas três aves da espécie trinca-ferro, uma ave registrada como iraúna-grande (identificada na vistoria como pássaro-preto), além de quatro gaiolas. Conforme verificado, quatro das cinco aves encontravam-se em situação de maus-tratos, em razão das condições críticas de higiene dos recintos.
A constatação foi confirmada pela médica veterinária do município. Durante a fiscalização, no momento em que uma das aves era manuseada pelo criador, um trinca-ferro acabou morrendo, o que resultou no agravamento da penalidade aplicada.
Também foi identificada divergência entre a anilha registrada e a espécie mantida em cativeiro, caracterizando posse de ave silvestre em desacordo com a autorização ambiental.
Diante dos fatos, foram lavrados Autos de Infração Ambiental, incluindo multa por maus-tratos a animais silvestres e por manutenção irregular de ave em cativeiro. O responsável foi devidamente orientado sobre a legislação ambiental e convocado para atendimento ambiental em data agendada.
A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial competente para as providências cabíveis.
