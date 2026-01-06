Uma operação de fiscalização realizada pela Atividade Delegada em Andradina resultou na autuação de quase metade dos motociclistas abordados. Ao todo, mais de 150 condutores passaram por fiscalização, com a lavratura de 75 autos de infração, número que representa aproximadamente 50% do total de abordagens.
Entre as irregularidades mais recorrentes, 24 autuações foram por uso de escapamento adulterado ou com descarga livre. Também foram registradas seis infrações por falta de licenciamento, cinco por ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou documento vencido há mais de 30 dias e duas por mau estado de conservação do veículo. A operação ainda flagrou duas situações de manobra perigosa, como empinar motocicletas, além de uma infração por falta de capacete. Três motos acabaram recolhidas.
De acordo com o subsecretário de Segurança Pública, Fagundes Vilhalva, a ação tem como foco coibir práticas irregulares cometidas por motociclistas, especialmente o uso de escapamentos modificados ou com excesso de ruído, que geram reclamações constantes da população.
Durante o período de Natal e Ano Novo, a subsecretaria intensificou as ações de fiscalização com apoio da Polícia Militar. As medidas incluíram interdições pontuais no prolongamento da Avenida Guanabara e em vias de acesso ao recinto da Expoan, locais com grande concentração de pessoas.
Segundo Fagundes, o objetivo foi garantir segurança e tranquilidade à população diante de abusos na condução de veículos, principalmente durante encontros conhecidos como “rolezinhos”. “A intenção foi prevenir acidentes, excessos no consumo de álcool e situações de risco, diante do aumento de reclamações sobre aglomerações em diferentes pontos da cidade”, afirmou.
Ainda conforme a subsecretaria, os bloqueios viários foram adotados como forma de prevenção, buscando reduzir ocorrências de trânsito e episódios de violência associados à imprudência na direção.
