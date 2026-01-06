06 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Marido é denunciado por agredir e impedir mulher de sair de casa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima afirma que ficou impedida de sair da casa do companheiro por vários dias
Vítima afirma que ficou impedida de sair da casa do companheiro por vários dias

Uma mulher de 24 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, neste domingo (4), para denunciar o companheiro por agressões e por ter sido impedida de deixar a residência onde estava. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado nesta segunda-feira (05), a vítima relatou que permaneceu sob controle do suspeito, de 25 anos, desde a última quinta-feira (1º), no bairro Chácaras TV. Durante esse período, ela afirma ter sofrido violência física e ameaças.

A jovem contou à polícia que familiares do homem estavam na casa e teriam presenciado as agressões. Mesmo assim, ela só conseguiu deixar o local na noite de sábado (3), após a mãe ir até a residência em busca da filha. Inicialmente, o suspeito negou que a mulher estivesse no imóvel.

Ainda segundo o registro policial, durante a tentativa da mãe de localizar a filha, houve um momento de confusão, o que possibilitou que a vítima escapasse. O homem deixou o local logo em seguida.

Após conseguir sair da residência, a mulher buscou atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) Morada dos Nobres, devido aos ferimentos. A equipe de saúde acionou a polícia e orientou o registro da ocorrência na delegacia especializada.

O caso segue sob investigação, e a vítima recebeu orientações sobre medidas de proteção previstas em lei.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários