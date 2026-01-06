Uma mulher de 24 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba, neste domingo (4), para denunciar o companheiro por agressões e por ter sido impedida de deixar a residência onde estava. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado nesta segunda-feira (05), a vítima relatou que permaneceu sob controle do suspeito, de 25 anos, desde a última quinta-feira (1º), no bairro Chácaras TV. Durante esse período, ela afirma ter sofrido violência física e ameaças.

A jovem contou à polícia que familiares do homem estavam na casa e teriam presenciado as agressões. Mesmo assim, ela só conseguiu deixar o local na noite de sábado (3), após a mãe ir até a residência em busca da filha. Inicialmente, o suspeito negou que a mulher estivesse no imóvel.