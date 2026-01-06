O Programa Casa Paulista realiza, nesta quarta-feira (7), a entrega de 324 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova Araçatuba, referentes aos módulos 3, 4 e 5. O empreendimento está localizado na Estrada Vicinal Jocelin Gottardi e faz parte da política estadual de habitação voltada a famílias de baixa renda.
A cerimônia de entrega está prevista para as 10h, no próprio conjunto habitacional, localizado no trecho duplicado da estrada vicinal Jocelin Gotardi, extensão da rua Aviação. O evento contará com a presença do governador em exercício do Estado de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), além de autoridades municipais, representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável pela obra.
O empreendimento recebeu investimento superior a R$ 131 milhões e foi viabilizado por meio de parceria entre a construtora e o governo federal, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida – modalidade FGTS, coordenado pelo Ministério das Cidades. Também integram a iniciativa o governo do Estado, por meio do programa Casa Paulista, e a Prefeitura de Araçatuba.
De acordo com dados do programa, o subsídio é destinado a famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Na região de Araçatuba, a renda média dos beneficiários que utilizaram o auxílio estadual é de 1,6 salário mínimo, enquanto aqueles que adquiriram imóveis sem o subsídio apresentam renda média de 2,6 salários mínimos, o que reforça o impacto da política pública no acesso à moradia.
Esta é a segunda fase do residencial. Na etapa inicial, 541 moradias já haviam sido entregues. A terceira fase, anunciada no ano passado, prevê a construção de mais 529 casas, totalizando 1.803 unidades habitacionais em uma única área urbanizada.
O conjunto conta com infraestrutura completa, incluindo sistemas de abastecimento e tratamento de água, rede de esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação, sinalização viária, acessibilidade e áreas destinadas a equipamentos públicos.
