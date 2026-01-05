05 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ROUBO A COMÉRCIO

PM encontra réplicas de armas e moto após suspeita em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Abordagem no bairro Moimaz levou à apreensão de objetos ligados a roubo
Abordagem no bairro Moimaz levou à apreensão de objetos ligados a roubo

Durante patrulhamento realizado na tarde deste domingo (4), a Polícia Militar abordou dois homens que transitavam em uma motocicleta e demonstravam comportamento suspeito no bairro Moimaz, em Birigui . A atitude chamou a atenção da equipe, já que o veículo e os ocupantes apresentavam semelhança com informações repassadas em um registro de roubo ocorrido dias antes em um comércio da cidade.

No decorrer da averiguação, os policiais receberam a indicação de que itens possivelmente utilizados no crime estariam escondidos em diferentes endereços. Com base nessas informações, foram feitas diligências que resultaram na localização de duas réplicas de pistola, além de uma motocicleta, um capacete e roupas que teriam sido usadas durante a ação criminosa.

Imagens de câmeras de segurança instaladas na residência de um dos envolvidos também contribuíram para confirmar a movimentação dos suspeitos. Diante dos fatos, todos os indivíduos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

No local, foi registrado boletim de ocorrência para apuração dos fatos. Após serem ouvidos pela autoridade policial, os envolvidos foram liberados.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários