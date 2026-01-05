Durante patrulhamento realizado na tarde deste domingo (4), a Polícia Militar abordou dois homens que transitavam em uma motocicleta e demonstravam comportamento suspeito no bairro Moimaz, em Birigui . A atitude chamou a atenção da equipe, já que o veículo e os ocupantes apresentavam semelhança com informações repassadas em um registro de roubo ocorrido dias antes em um comércio da cidade.

No decorrer da averiguação, os policiais receberam a indicação de que itens possivelmente utilizados no crime estariam escondidos em diferentes endereços. Com base nessas informações, foram feitas diligências que resultaram na localização de duas réplicas de pistola, além de uma motocicleta, um capacete e roupas que teriam sido usadas durante a ação criminosa.

Imagens de câmeras de segurança instaladas na residência de um dos envolvidos também contribuíram para confirmar a movimentação dos suspeitos. Diante dos fatos, todos os indivíduos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.