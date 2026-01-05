Birigui se despede de uma de suas vozes mais emblemáticas. Morreu no sábado, 3, de causas naturais, Luiz Mário Sabioni, aos 95 anos, profissional que marcou gerações no rádio local e regional com carisma, irreverência e uma presença inconfundível no microfone.
Luiz Mário, conhecido como “O Homem Show”, iniciou sua trajetória nos anos 1970 na Rádio Clube de Bilac, mas foi na Rádio Clube de Birigui AM que construiu seu maior sucesso. Durante décadas, comandou o popular quadro “Namoro no Rádio”, espaço em que ouvintes enviavam cartas em busca de pretendentes — um fenômeno de audiência que atravessou anos e se tornou parte da memória afetiva da cidade. Ele também passou pelas rádios Uirapuru AM e Play FM, ambas de Birigui.
Além do tradicional programa musical exibido diariamente no período do almoço, Sabioni também integrou equipes de cobertura dos carnavais nas décadas de 1970 e 1980, quando as rádios acompanhavam de perto as festividades de Birigui e de cidades da região, levando informação e entretenimento ao público.
O legado deixado por Luiz Mário vai além dos estúdios. Segundo o Neto, Thiago Sabioni, a trajetória do avô foi marcada pela persistência e pela paixão pelo rádio. “O legado que ele deixou na área da comunicação foi a persistência e o amor pelo rádio. Ele fez programação até os 92 anos”, relembrou.
Visionário, foi ainda um dos precursores do uso de sistemas de alto-falantes em festas populares rurais e ações de propaganda, ampliando o alcance da comunicação em uma época anterior às mídias digitais. Sempre animado e dono de um jeito irreverente e de bordões únicos, conquistou ouvintes pela espontaneidade e pela relação próxima com a comunidade.
Thiago também destacou o espírito pioneiro do comunicador, que não media esforços para levar informação e diversão aos ouvintes. “Ele transmitia carnaval, fazia coberturas de todos os jeitos possíveis. Teve época em que o sinal da emissora passava por arames de cerca em sítios, amarrados em postes, até chegar a Birigui. Ele também trabalhou com carros de som e montou equipes para coberturas de carnaval, como a tradicional Equipe do Jacaré”, contou.
Luiz Mário Sabioni deixa dois filhos. O sepultamento aconteceu nesse domingo, no Cemitério das Saudades, em Birigui.
