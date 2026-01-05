Birigui se despede de uma de suas vozes mais emblemáticas. Morreu no sábado, 3, de causas naturais, Luiz Mário Sabioni, aos 95 anos, profissional que marcou gerações no rádio local e regional com carisma, irreverência e uma presença inconfundível no microfone.

Luiz Mário, conhecido como “O Homem Show”, iniciou sua trajetória nos anos 1970 na Rádio Clube de Bilac, mas foi na Rádio Clube de Birigui AM que construiu seu maior sucesso. Durante décadas, comandou o popular quadro “Namoro no Rádio”, espaço em que ouvintes enviavam cartas em busca de pretendentes — um fenômeno de audiência que atravessou anos e se tornou parte da memória afetiva da cidade. Ele também passou pelas rádios Uirapuru AM e Play FM, ambas de Birigui.

Além do tradicional programa musical exibido diariamente no período do almoço, Sabioni também integrou equipes de cobertura dos carnavais nas décadas de 1970 e 1980, quando as rádios acompanhavam de perto as festividades de Birigui e de cidades da região, levando informação e entretenimento ao público.