A nova tarifa de água e esgoto da Sabesp passou a valer neste mês de janeiro em municípios do Noroeste Paulista, atingindo cidades como Adamantina, Alto Alegre, Álvares Machado, Bento de Abreu, Brejo Alegre, Cardoso, Coroados, Fernandópolis, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério, Guararapes, Lourdes, Lucélia, Nhandeara, Rubinéia e Rubiácea.
O reajuste considera a reposição da inflação acumulada no período, mas, mesmo com a atualização, o valor aplicado será em 6,11%.
A revisão tarifária foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e estabelece que, em 2026, a tarifa residencial passe a ser de R$ 6,40 por metro cúbico (m³) nas 371 cidades atendidas pela Sabesp em todo o estado. No modelo anterior, o valor estimado chegaria a R$ 7,36 por m³.
Com o reajuste de 6,11%, uma residência de padrão médio, com consumo aproximado de 20 metros cúbicos por mês, terá um impacto real de cerca de R$ 7,40 a mais na conta mensal de água e esgoto. Na prática, o valor médio pago passa de aproximadamente R$ 120,60 para R$ 128,00, representando um acréscimo anual próximo de R$ 88,80.
Com isso, moradores das cidades do Noroeste Paulista incluídas no sistema da Sabesp passam a pagar um valor reajustado, porém inferior ao que seria praticado no cenário estatal, mantendo a correção inflacionária sem elevar ainda mais o custo para os consumidores, segundo nota divulgada à imprensa.
