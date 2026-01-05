A nova tarifa de água e esgoto da Sabesp passou a valer neste mês de janeiro em municípios do Noroeste Paulista, atingindo cidades como Adamantina, Alto Alegre, Álvares Machado, Bento de Abreu, Brejo Alegre, Cardoso, Coroados, Fernandópolis, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério, Guararapes, Lourdes, Lucélia, Nhandeara, Rubinéia e Rubiácea.

O reajuste considera a reposição da inflação acumulada no período, mas, mesmo com a atualização, o valor aplicado será em 6,11%.

A revisão tarifária foi aprovada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e estabelece que, em 2026, a tarifa residencial passe a ser de R$ 6,40 por metro cúbico (m³) nas 371 cidades atendidas pela Sabesp em todo o estado. No modelo anterior, o valor estimado chegaria a R$ 7,36 por m³.