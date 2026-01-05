05 de janeiro de 2026
SUSTO NA REGIÃO

Incêndio em supermercado assusta clientes em José Bonifácio

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Fogo começou na padaria e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros
Fogo começou na padaria e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros

Um incêndio registrado na manhã deste domingo (4) provocou susto em clientes de um supermercado localizado no bairro São José, em José Bonifácio, a aproximadamente 90 km de Araçatuba. O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros, que foi acionado após a formação de uma grande quantidade de fumaça no interior do estabelecimento.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram fumaça escura e densa saindo da área da padaria, cenário que também podia ser visto do lado de fora do supermercado, chamando a atenção de quem passava pela região.

Para o atendimento da ocorrência, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o endereço.

As chamas foram controladas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas do supermercado. Ninguém ficou ferido, e o incêndio permaneceu restrito ao espaço onde começou, conforme relataram os bombeiros.

