Um incêndio registrado na manhã deste domingo (4) provocou susto em clientes de um supermercado localizado no bairro São José, em José Bonifácio, a aproximadamente 90 km de Araçatuba. O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros, que foi acionado após a formação de uma grande quantidade de fumaça no interior do estabelecimento.
Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram fumaça escura e densa saindo da área da padaria, cenário que também podia ser visto do lado de fora do supermercado, chamando a atenção de quem passava pela região.
Para o atendimento da ocorrência, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o endereço.
As chamas foram controladas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas do supermercado. Ninguém ficou ferido, e o incêndio permaneceu restrito ao espaço onde começou, conforme relataram os bombeiros.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.