Um incêndio registrado na manhã deste domingo (4) provocou susto em clientes de um supermercado localizado no bairro São José, em José Bonifácio, a aproximadamente 90 km de Araçatuba. O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros, que foi acionado após a formação de uma grande quantidade de fumaça no interior do estabelecimento.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram fumaça escura e densa saindo da área da padaria, cenário que também podia ser visto do lado de fora do supermercado, chamando a atenção de quem passava pela região.

Para o atendimento da ocorrência, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o endereço.