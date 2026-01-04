04 de janeiro de 2026
MERIDIANO

Caminhão tomba em rodoviária e menina de 11 anos morre

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente ocorreu no fim da tarde; outras duas pessoas foram socorridas na SP 320
Acidente ocorreu no fim da tarde; outras duas pessoas foram socorridas na SP 320

Uma criança de 11 anos morreu após o caminhão em que estava tombar na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na tarde deste sábado (3), em Meridiano, a cerca de 150 km de Araçatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual, a ocorrência foi registrada por volta das 17h30. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo acabou tombando no canteiro central da rodovia.

A menina ficou presa na cabine e não resistiu aos ferimentos. No caminhão também estavam outra criança, de 6 anos, e o condutor, que foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Fernandópolis.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

