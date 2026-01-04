A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça na noite de sábado (3), durante patrulhamento preventivo no bairro Iporã, em Araçatuba. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, na rua Paranapanema, após os policiais notarem o comportamento suspeito de um indivíduo ao lado de um veículo.

Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o homem entrou rapidamente pela porta traseira do carro, demonstrando nervosismo e inquietação. Diante da atitude, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal, não sendo localizado nenhum objeto ilícito. O motorista informou que trabalhava por aplicativo e que o passageiro havia danificado algo dentro do veículo.

Durante a verificação, os policiais constataram que se tratava de um telefone celular quebrado, que o próprio abordado afirmou ser de sua propriedade, sem explicar o motivo do dano. Após a identificação, foi confirmado que João Pedro Fideliz Neto possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes.