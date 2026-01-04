O Araçatuba FC começou sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um resultado adverso. Jogando em casa com um bom público na noite deste sábado (03), no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Maricá, na estreia das duas equipes pelo Grupo 5 da competição.
O destaque da partida foi WD, camisa 9 do time carioca, que marcou dois gols. Oliver completou o placar para o Maricá, enquanto Congo descontou para o time da casa. Com o resultado, o Maricá soma três pontos e assume, de forma provisória, a liderança da chave. Já o Araçatuba FC inicia a competição sem pontuar.
O Grupo 5 ainda conta com Athletico Paranaense e Osasco Sporting, que também se enfrentaram na noite deste sábado, no mesmo estádio. As equipes empataram em 1 a 1, com os dois gols marcados no segundo tempo, ambos em jogadas aéreas.
O Athletico-PR abriu o placar aos 10 minutos da etapa final, após cruzamento de João Gomes e cabeceio certeiro de Ruan. Já nos acréscimos, Eduardo aproveitou levantamento pela direita e garantiu o empate para o Osasco Sporting.
Com os resultados, Maricá lidera o grupo com três pontos, enquanto Athletico-PR e Osasco Sporting somam um ponto cada. O Araçatuba FC aparece na última colocação, ainda sem pontuar.
Na próxima rodada, o Araçatuba FC volta a campo na terça-feira, às 18h45, contra o Osasco Sporting. Já o Maricá enfrenta o Athletico Paranaense, também na terça, às 21h, novamente no Estádio Adhemar de Barros.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.