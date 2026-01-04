O Araçatuba FC começou sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um resultado adverso. Jogando em casa com um bom público na noite deste sábado (03), no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, a equipe foi derrotada por 3 a 1 pelo Maricá, na estreia das duas equipes pelo Grupo 5 da competição.

O destaque da partida foi WD, camisa 9 do time carioca, que marcou dois gols. Oliver completou o placar para o Maricá, enquanto Congo descontou para o time da casa. Com o resultado, o Maricá soma três pontos e assume, de forma provisória, a liderança da chave. Já o Araçatuba FC inicia a competição sem pontuar.

O Grupo 5 ainda conta com Athletico Paranaense e Osasco Sporting, que também se enfrentaram na noite deste sábado, no mesmo estádio. As equipes empataram em 1 a 1, com os dois gols marcados no segundo tempo, ambos em jogadas aéreas.