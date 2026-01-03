Uma mulher de cerca de 40 anos morreu na noite desta sexta-feira (2) após passar mal durante um treino em uma academia localizada na zona norte de Fernandópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba. A vítima foi identificada como Verena Laudicéia de Oliveira Garcia e chegou a ser socorrida por equipes de emergência, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Segundo informações, a aluna apresentou mal-estar repentino e relatou que sua visão começou a escurecer.
Profissionais da academia iniciaram os primeiros socorros até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento imediato.
Verena foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Fernandópolis, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica, ela não resistiu e teve o óbito confirmado na unidade hospitalar.
Por meio das redes sociais, a academia divulgou uma nota oficial lamentando a morte da aluna e manifestando solidariedade aos familiares e amigos.
Confira a nota na íntegra:
“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nossa aluna Verena Laudicéia de Oliveira Garcia. Assim que ela apresentou mal-estar, nossa equipe realizou o atendimento inicial e acionou imediatamente o SAMU, que a conduziu ao hospital. Mesmo com todos os esforços das equipes envolvidas, recebemos a confirmação do óbito nesta manhã.
Nos solidarizamos com seus familiares e amigos neste momento de profunda dor e nos colocamos à disposição para oferecer todo o apoio necessário. Em respeito à memória de Verena, informamos que as atividades da unidade foram suspensas e serão retomadas somente neste sábado, dia 03/01.”
