Uma mulher de cerca de 40 anos morreu na noite desta sexta-feira (2) após passar mal durante um treino em uma academia localizada na zona norte de Fernandópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba. A vítima foi identificada como Verena Laudicéia de Oliveira Garcia e chegou a ser socorrida por equipes de emergência, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Segundo informações, a aluna apresentou mal-estar repentino e relatou que sua visão começou a escurecer.

Profissionais da academia iniciaram os primeiros socorros até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento imediato.