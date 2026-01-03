Roger Leoni Bravo Rodrigues, de 28 anos, morreu na noite desta sexta-feira (2) após um confronto com policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Araçatuba. A ocorrência foi registrada na estrada vicinal Caran Rezek, acesso ao bairro Engenheiro Taveira.

De acordo com informações iniciais, uma equipe do 12º Baep tentou abordar um carro que transitava pela via. Durante a ação, o motorista teria reagido, o que resultou em disparos. O condutor foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada ao atendimento hospitalar.

Em razão do ocorrido, o trecho da estrada precisou ser parcialmente interditado para o trabalho das equipes policiais e para garantir a segurança da área. Profissionais do Instituto de Criminalística e investigadores da Polícia Civil foram acionados para realizar a perícia e os primeiros levantamentos.