Um homem de 70 anos, procurado pela Justiça, foi preso na manhã desta sexta-feira (2) durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A prisão ocorreu no km 287 da pista norte, durante a Operação Impacto/Ano Novo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um ônibus interestadual e, durante a fiscalização, realizou consulta criminal de um dos passageiros. Foi constatado que o homem, morador de Luziânia (GO), possuía mandado de prisão em aberto expedido em fevereiro de 2024 pela Vara Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

A ordem judicial tem validade até setembro de 2029 e está relacionada à Lei nº 201, que trata de crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. A pena determinada é de nove anos e nove meses de reclusão em regime fechado.