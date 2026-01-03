03 de janeiro de 2026
ASSIS CHATEAUBRIAND

TOR prende idoso procurado pela Justiça em rodovia de Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Rodoviária
Passageiro de ônibus interestadual tinha mandado de prisão em aberto
Passageiro de ônibus interestadual tinha mandado de prisão em aberto

Um homem de 70 anos, procurado pela Justiça, foi preso na manhã desta sexta-feira (2) durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Penápolis. A prisão ocorreu no km 287 da pista norte, durante a Operação Impacto/Ano Novo.

Segundo a Polícia Militar, a equipe abordou um ônibus interestadual e, durante a fiscalização, realizou consulta criminal de um dos passageiros. Foi constatado que o homem, morador de Luziânia (GO), possuía mandado de prisão em aberto expedido em fevereiro de 2024 pela Vara Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

A ordem judicial tem validade até setembro de 2029 e está relacionada à Lei nº 201, que trata de crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. A pena determinada é de nove anos e nove meses de reclusão em regime fechado.

Após a confirmação do mandado, o passageiro foi detido e encaminhado ao Plantão Policial de Penápolis, onde permaneceu à disposição da Justiça.

