Com 2,8 quilos e 44,5 centímetros, Maria Cecília marcou o início de 2026 ao se tornar o primeiro bebê nascido na Santa Casa de Araçatuba. O nascimento ocorreu à 1h10 do dia 1º de janeiro, por meio de parto cesáreo realizado no Centro Obstétrico do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do hospital.

A recém-nascida veio ao mundo com 36 semanas de idade gestacional e, por precaução, recebeu suporte intensivo nas primeiras horas de vida, permanecendo na UTI Neonatal. Nesta sexta-feira (2), Maria Cecília foi transferida para a Unidade de Cuidados Intermediários, onde segue em acompanhamento médico, com evolução considerada positiva.