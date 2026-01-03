03 de janeiro de 2026
SEJA BEM-VINDA

Maria Cecília é o primeiro bebê de 2026 na Santa Casa Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Recém-nascida veio ao mundo à 1h10 do dia 1º, passou por cuidados intensivos e apresenta boa evolução clínica
Com 2,8 quilos e 44,5 centímetros, Maria Cecília marcou o início de 2026 ao se tornar o primeiro bebê nascido na Santa Casa de Araçatuba. O nascimento ocorreu à 1h10 do dia 1º de janeiro, por meio de parto cesáreo realizado no Centro Obstétrico do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do hospital.

A recém-nascida veio ao mundo com 36 semanas de idade gestacional e, por precaução, recebeu suporte intensivo nas primeiras horas de vida, permanecendo na UTI Neonatal. Nesta sexta-feira (2), Maria Cecília foi transferida para a Unidade de Cuidados Intermediários, onde segue em acompanhamento médico, com evolução considerada positiva.

