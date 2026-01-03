A Polícia Militar Ambiental aplicou uma multa de R$ 1.500 a um morador de Ilha Solteira por manter aves da fauna silvestre em cativeiro sem autorização legal. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (2), após atendimento a uma denúncia.

Durante a vistoria na residência, os policiais constataram a presença de três papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) mantidos em viveiros. Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com penalidade de multa simples.

As aves e os viveiros foram apreendidos e permaneceram no local sob responsabilidade do infrator, que ficou na condição de fiel depositário. O caso também será comunicado à Delegacia de Polícia por meio de ofício, uma vez que a conduta configura crime ambiental.