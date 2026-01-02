02 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JOÃO CREVELARO

Policia prende dois suspeitos por furto e receptação em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Televisores furtados de residência foram recuperados no bairro João Crevelaro
Televisores furtados de residência foram recuperados no bairro João Crevelaro

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (1º), em Birigui, suspeitos de envolvimento em crimes de furto e receptação. A ação teve início após acionamento do Copom, que recebeu denúncia sobre a possível venda de objetos furtados de uma residência no bairro João Crevelaro.

Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram os suspeitos, que estavam em posse de dois televisores. Em conversa com a equipe, ambos admitiram participação nos crimes. Segundo a PM, ficou comprovado que o receptador tinha conhecimento da procedência ilícita dos produtos.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os bens recuperados foram devolvidos à vítima.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários