Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (1º), em Birigui, suspeitos de envolvimento em crimes de furto e receptação. A ação teve início após acionamento do Copom, que recebeu denúncia sobre a possível venda de objetos furtados de uma residência no bairro João Crevelaro.

Durante as diligências, os policiais localizaram e abordaram os suspeitos, que estavam em posse de dois televisores. Em conversa com a equipe, ambos admitiram participação nos crimes. Segundo a PM, ficou comprovado que o receptador tinha conhecimento da procedência ilícita dos produtos.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os bens recuperados foram devolvidos à vítima.