Um homem foi preso por receptação na tarde desta terça-feira (31), em Birigui, após se envolver em um acidente de trânsito na Estrada Municipal Francisco Contel. A ocorrência foi atendida por policiais militares.

Segundo a Polícia Militar, a abordagem aconteceu depois que uma motocicleta colidiu contra um veículo que estava estacionado. Durante a verificação dos dados do veículo, os policiais constataram que a moto possuía queixa de furto registrada anteriormente no município de Araçatuba.

Ao ser questionado, o condutor alegou não saber que o veículo era produto de crime e afirmou ter adquirido a motocicleta de terceiros. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.