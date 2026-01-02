A Prefeitura de Araçatuba confirmou que o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais, referentes ao mês de dezembro, será realizado nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro. A informação foi divulgada por meio de nota oficial, encaminhada pela Secretaria Municipal de Fazenda.
De acordo com o comunicado, o cronograma adotado segue o que estabelece a legislação municipal, que define os prazos legais para o repasse dos vencimentos ao funcionalismo público. A administração reforça que o pagamento está dentro do período previsto em lei.
"A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que, em conformidade com o artigo 93, inciso XXII, da Lei Orgânica do Município, fará o crédito da folha de pagamento referente a dezembro de 2025 na sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026."
A ausência do crédito no último dia útil de dezembro, prática adotada tradicionalmente ao longo dos últimos anos, causou surpresa entre parte dos servidores.
Nas redes sociais, desde o penúltimo dia de 2025, as críticas se intensificaram. Servidores públicos passaram a manifestar insatisfação ao calendário habitual, o que provocou debates e discussões que envolveram não apenas o funcionalismo, mas também moradores da cidade, que acompanharam a repercussão do tema.
Ainda segundo a Prefeitura, o pagamento dos salários será efetuado integralmente na data informada, com o objetivo de regularizar a situação e garantir o cumprimento das obrigações com os servidores municipais.
