A falta de banheiros públicos na Praça Getúlio Vargas, uma das áreas mais movimentadas e tradicionais de Araçatuba, foi alvo de reclamação de um leitor da Folha da Região. Morador do bairro Jardim Presidente, ele relata a dificuldade enfrentada por quem frequenta o local, principalmente aos fins de semana e feriados.

Segundo o leitor, a ausência de banheiros públicos prejudica moradores e visitantes que utilizam a praça para lazer. “A sugestão é que precisamos de banheiro público na Praça Getúlio Vargas. Passa lá no domingo ou feriado que você vai constatar a necessidade”, afirmou o leitor.

A Praça Getúlio Vargas é considerada um dos cartões-postais da cidade, localizada em região central, ao lado da Delegacia Central. O espaço conta com quadras poliesportivas, além de lojas e estabelecimentos comerciais no entorno, o que aumenta o fluxo diário de pessoas.