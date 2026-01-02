A falta de banheiros públicos na Praça Getúlio Vargas, uma das áreas mais movimentadas e tradicionais de Araçatuba, foi alvo de reclamação de um leitor da Folha da Região. Morador do bairro Jardim Presidente, ele relata a dificuldade enfrentada por quem frequenta o local, principalmente aos fins de semana e feriados.
Segundo o leitor, a ausência de banheiros públicos prejudica moradores e visitantes que utilizam a praça para lazer. “A sugestão é que precisamos de banheiro público na Praça Getúlio Vargas. Passa lá no domingo ou feriado que você vai constatar a necessidade”, afirmou o leitor.
A Praça Getúlio Vargas é considerada um dos cartões-postais da cidade, localizada em região central, ao lado da Delegacia Central. O espaço conta com quadras poliesportivas, além de lojas e estabelecimentos comerciais no entorno, o que aumenta o fluxo diário de pessoas.
Diante da reclamação, a reportagem da Folha da Região encaminhou questionamentos à Prefeitura Municipal, que respondeu oficialmente sobre o tema.
Em relação à necessidade de banheiros no local, a Administração informou que reconhece a importância desse tipo de estrutura em praças públicas, porém destacou dificuldades relacionadas à conservação. Segundo a Prefeitura, mesmo com limpeza realizada por servidores, os banheiros acabam sendo utilizados de forma inadequada, incluindo consumo de drogas, prostituição, além de vandalismo e furtos recorrentes.
Sobre a movimentação na praça, a Prefeitura informou que a circulação diária gira entre 200 e 300 pessoas. Aos domingos e em datas com eventos promovidos pelo município ou por parceiros, como o Sesc, esse número pode chegar a aproximadamente 600 pessoas.
Questionada sobre a possibilidade de instalação de banheiros químicos como alternativa, a Administração esclareceu que não há projeto para manutenção permanente desse tipo de estrutura na praça. No entanto, os banheiros químicos são instalados de forma temporária durante eventos realizados pela Prefeitura.
