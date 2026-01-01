Mauricio Justino Gama conhecido com Maurício Grafiteiro, 41 anos, morreu após ser atingido por um disparo na cabeça durante a madrugada desta quarta-feira (31), em uma pensão localizada no bairro São Joaquim em Araçatuba. O caso teria começado após uma discussão entre moradores do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi abordada em via pública por um jovem de 18 anos, que relatou que um homem havia sido baleado na pensão onde ambos residiam. Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e encontraram a vítima caída no quintal, com ferimento causado por arma de fogo.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que havia se desentendido com a vítima por causa de lanches. Segundo o relato, após a briga, ele teria telefonado para um amigo, que foi até a pensão e efetuou o disparo.