Uma adolescente de 16 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (1º), na Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Catanduva. O capotamento aconteceu na altura do quilômetro 204.

De acordo com informações da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a ocorrência foi registrada por volta das 6h10, quando o veículo seguia no sentido oeste da rodovia. Por razões que ainda serão investigadas, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, atingiu um talude e capotou.

As vítimas feridas sofreram lesões de diferentes gravidades — leve, moderada e grave — e foram socorridas por equipes de resgate. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde delas.