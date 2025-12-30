Um decreto municipal que estabelecia os pontos facultativos do funcionalismo público para o ano de 2026 será revogado após ter sido publicado de forma indevida no Diário Oficial desta terça-feira (30). A informação foi confirmada por meio de nota divulgada pela administração municipal de Araçatuba no período da tarde.
De acordo com o esclarecimento, a publicação ocorreu em razão de um erro nos trâmites internos do gabinete, já que o tema ainda não havia sido finalizado. O calendário de pontos facultativos para o próximo ano segue em fase de discussão e não há, até o momento, prazo definido para a conclusão das tratativas.
O assunto está sendo debatido com o sindicato que representa os servidores municipais, e qualquer definição dependerá do avanço dessas negociações. Enquanto isso, o decreto divulgado mais cedo perderá validade oficialmente.
O texto que chegou a ser publicado previa nove pontos facultativos ao longo de 2026, incluindo datas concentradas já no mês de fevereiro, durante o período de Carnaval. Com a revogação, essas previsões deixam de ter efeito.
A definição dos pontos facultativos tem sido alvo de atenção nos últimos meses, especialmente após decisões adotadas em feriados e datas comemorativas, o que gerou debates entre servidores e a população sobretudo nos feriados da Consciência Negra e o Aniversário da Cidade.
