Um decreto municipal que estabelecia os pontos facultativos do funcionalismo público para o ano de 2026 será revogado após ter sido publicado de forma indevida no Diário Oficial desta terça-feira (30). A informação foi confirmada por meio de nota divulgada pela administração municipal de Araçatuba no período da tarde.

De acordo com o esclarecimento, a publicação ocorreu em razão de um erro nos trâmites internos do gabinete, já que o tema ainda não havia sido finalizado. O calendário de pontos facultativos para o próximo ano segue em fase de discussão e não há, até o momento, prazo definido para a conclusão das tratativas.

O assunto está sendo debatido com o sindicato que representa os servidores municipais, e qualquer definição dependerá do avanço dessas negociações. Enquanto isso, o decreto divulgado mais cedo perderá validade oficialmente.