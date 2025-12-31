O vereador e presidente da Câmara Municipal de Bilac, Ocimar Rodrigues Vieira (União Brasil), conhecido como Fu HD, morreu na madrugada desta quarta-feira (31), aos 51 anos, no município.
Segundo familiares, Ocimar estava deitado na sala da residência quando, por volta da 1h, chamou a esposa relatando que não se sentia bem e apresentava falta de ar. Em seguida, ele desmaiou. Uma ambulância foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao Hospital de Bilac, onde o óbito foi confirmado. O corpo passaria por exame necroscopico.
A Câmara Municipal de Bilac divulgou nota lamentando a morte do presidente do Legislativo e destacou o legado deixado por ele em favor da cidade. Ocimar iniciou sua trajetória política desde 2012.
O velório será realizado em uma capela da cidade. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira, às 18h.
Nota Oficial de Pesar
A Prefeitura Municipal de Bilac manifesta, com profundo pesar, o falecimento do vereador e presidente da Câmara Municipal, Ocimar, carinhosamente conhecido como Fu HD.
Ocimar dedicou sua vida à vida pública, atuando com compromisso, seriedade e amor por Bilac. Como vereador e presidente da Câmara, deixou uma trajetória marcada pelo diálogo, pelo respeito e pela defesa dos interesses da população bilaquense. Sua partida representa uma grande perda para o município e para todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Bilac se solidariza com os familiares, amigos, colegas do Legislativo e toda a comunidade, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para enfrentar essa irreparável perda.
Bilac se despede de um homem público que deixa um legado de trabalho, dedicação e serviços prestados ao nosso povo.
Prefeitura Municipal de Bilac
