O vereador e presidente da Câmara Municipal de Bilac, Ocimar Rodrigues Vieira (União Brasil), conhecido como Fu HD, morreu na madrugada desta quarta-feira (31), aos 51 anos, no município.

Segundo familiares, Ocimar estava deitado na sala da residência quando, por volta da 1h, chamou a esposa relatando que não se sentia bem e apresentava falta de ar. Em seguida, ele desmaiou. Uma ambulância foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao Hospital de Bilac, onde o óbito foi confirmado. O corpo passaria por exame necroscopico.

A Câmara Municipal de Bilac divulgou nota lamentando a morte do presidente do Legislativo e destacou o legado deixado por ele em favor da cidade. Ocimar iniciou sua trajetória política desde 2012.