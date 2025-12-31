Um rapaz de 19 anos morreu após se afogar em um açude na tarde desta segunda-feira (29), em Jales. A vítima foi identificada como Breno Canuto, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros.
O jovem estava com amigos e nadava no local quando, por motivos ainda desconhecidos, submergiu e não voltou mais à superfície. Os demais banhistas acionaram o serviço de emergência imediatamente.
Equipes especializadas em salvamento aquático foram direcionadas para o endereço e iniciaram as buscas ainda durante o dia. Mergulhadores percorreram a área do açude em varreduras contínuas até encontrarem o corpo do rapaz.
A ação mobilizou viaturas e profissionais treinados, além de atrair moradores e conhecidos da vítima, que acompanharam, à distância, o trabalho dos militares. As circunstâncias do afogamento devem ser apuradas pelas autoridades.
O Corpo de Bombeiros reforça que nadar em rios, açudes e represas representa um risco elevado, principalmente nesta época do ano, quando o calor aumenta a procura por locais improvisados para banho. Segundo a corporação, esses ambientes costumam ter correntezas ocultas, desníveis inesperados, buracos profundos, galhos submersos e mudanças bruscas na temperatura da água, fatores que podem causar câimbras e dificultar o retorno à superfície.
