Um rapaz de 19 anos morreu após se afogar em um açude na tarde desta segunda-feira (29), em Jales. A vítima foi identificada como Breno Canuto, segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros.

O jovem estava com amigos e nadava no local quando, por motivos ainda desconhecidos, submergiu e não voltou mais à superfície. Os demais banhistas acionaram o serviço de emergência imediatamente.

Equipes especializadas em salvamento aquático foram direcionadas para o endereço e iniciaram as buscas ainda durante o dia. Mergulhadores percorreram a área do açude em varreduras contínuas até encontrarem o corpo do rapaz.