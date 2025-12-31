31 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ALERTA NA REGIÃO

Araçatuba em alerta: previsão indica temporais severos na região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Governo de SP
Defesa Civil reforça orientações com risco de chuvas fortes e transtornos nas cidades do noroeste paulista
Defesa Civil reforça orientações com risco de chuvas fortes e transtornos nas cidades do noroeste paulista

A Defesa Civil emitiu um novo comunicado reforçando o estado de atenção para Araçatuba e cidades vizinhas, diante da previsão de chuvas volumosas, rajadas de vento e possibilidade de tempestades nos próximos dias em todo o Estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira (31), apesar de o sistema meteorológico principal se manter distante da região, o clima seguirá característico de verão: temperaturas em alta e instabilidade ao longo da tarde, com chance de pancadas localizadas acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns pontos, queda de granizo.

A combinação entre o calor e a umidade vinda da Amazônia deve favorecer a formação de células de chuva intensa, o que pode resultar em alagamentos pontuais e transtornos para a população, especialmente em áreas propensas a enchentes.

Entre quinta-feira (1º) e domingo (4), está prevista a chegada lenta de uma frente fria pelo litoral paulista, que pode permanecer estacionada e até auxiliar na formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) — fenômeno responsável por períodos prolongados de chuva e acumulados elevados.

O cenário preocupa principalmente quem pretende viajar rumo ao litoral paulista, que pode enfrentar condições mais severas. Já para moradores do interior, como Birigui, Araçatuba e região, o alerta é para monitorar pontos historicamente afetados por enchentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários