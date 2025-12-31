A Defesa Civil emitiu um novo comunicado reforçando o estado de atenção para Araçatuba e cidades vizinhas, diante da previsão de chuvas volumosas, rajadas de vento e possibilidade de tempestades nos próximos dias em todo o Estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira (31), apesar de o sistema meteorológico principal se manter distante da região, o clima seguirá característico de verão: temperaturas em alta e instabilidade ao longo da tarde, com chance de pancadas localizadas acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns pontos, queda de granizo.

A combinação entre o calor e a umidade vinda da Amazônia deve favorecer a formação de células de chuva intensa, o que pode resultar em alagamentos pontuais e transtornos para a população, especialmente em áreas propensas a enchentes.