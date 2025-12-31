A Defesa Civil emitiu um novo comunicado reforçando o estado de atenção para Araçatuba e cidades vizinhas, diante da previsão de chuvas volumosas, rajadas de vento e possibilidade de tempestades nos próximos dias em todo o Estado de São Paulo.
Nesta quarta-feira (31), apesar de o sistema meteorológico principal se manter distante da região, o clima seguirá característico de verão: temperaturas em alta e instabilidade ao longo da tarde, com chance de pancadas localizadas acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns pontos, queda de granizo.
A combinação entre o calor e a umidade vinda da Amazônia deve favorecer a formação de células de chuva intensa, o que pode resultar em alagamentos pontuais e transtornos para a população, especialmente em áreas propensas a enchentes.
Entre quinta-feira (1º) e domingo (4), está prevista a chegada lenta de uma frente fria pelo litoral paulista, que pode permanecer estacionada e até auxiliar na formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) — fenômeno responsável por períodos prolongados de chuva e acumulados elevados.
O cenário preocupa principalmente quem pretende viajar rumo ao litoral paulista, que pode enfrentar condições mais severas. Já para moradores do interior, como Birigui, Araçatuba e região, o alerta é para monitorar pontos historicamente afetados por enchentes.
