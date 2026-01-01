01 de janeiro de 2026
GUARARAPES

PM prende casal suspeito de furto de celular no Centro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Aparelho levado de comércio foi localizado após análise de imagens de segurança
Aparelho levado de comércio foi localizado após análise de imagens de segurança

Um casal foi detido pela Polícia Militar na terça-feira (31) suspeito de envolvimento em um furto registrado na região central de Guararapes. A ocorrência teve início após a subtração de um aparelho celular em um estabelecimento comercial.

De acordo com a PM, as equipes utilizaram imagens do circuito interno de monitoramento e as descrições repassadas para intensificar o patrulhamento nas proximidades. Durante a ação, os suspeitos foram localizados e abordados.

O celular foi recuperado e reconhecido pela vítima. Ainda conforme a polícia, um dos envolvidos admitiu a prática do furto. O casal foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada e ambos permaneceram à disposição da Justiça.

