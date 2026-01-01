Um casal foi detido pela Polícia Militar na terça-feira (31) suspeito de envolvimento em um furto registrado na região central de Guararapes. A ocorrência teve início após a subtração de um aparelho celular em um estabelecimento comercial.

De acordo com a PM, as equipes utilizaram imagens do circuito interno de monitoramento e as descrições repassadas para intensificar o patrulhamento nas proximidades. Durante a ação, os suspeitos foram localizados e abordados.

O celular foi recuperado e reconhecido pela vítima. Ainda conforme a polícia, um dos envolvidos admitiu a prática do furto. O casal foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada e ambos permaneceram à disposição da Justiça.