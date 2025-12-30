Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (30) deixou seis pessoas da mesma família mortas na rodovia PR-170, no município de Rolândia, no norte do Paraná. A ocorrência ganha repercussão regional por envolver um caminhão que saiu de Birigui, cidade da região de Araçatuba.
De acordo com informações divulgadas por portais de notícias do Paraná, a colisão ocorreu por volta das 4h30, no sentido do distrito de São Martinho, e envolveu um automóvel de passeio e um caminhão. No carro estavam um casal, três filhos e um sobrinho adolescente. Entre as vítimas, estão dois bebês gêmeos e dois adolescentes.
Ainda conforme as publicações locais, a família era moradora de Florestópolis (PR) e retornava de uma viagem ao litoral. Nenhum dos ocupantes do veículo sobreviveu ao impacto.
O caminhão, que seguia de Birigui com destino a Mandaguari (PR), transportava pintinhos. No veículo estavam o motorista e um passageiro. O passageiro não sofreu ferimentos, enquanto o condutor foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. A perícia esteve no local e os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. Durante o atendimento da ocorrência, o trecho da rodovia permaneceu parcialmente interditado.
