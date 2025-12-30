Um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (30) deixou seis pessoas da mesma família mortas na rodovia PR-170, no município de Rolândia, no norte do Paraná. A ocorrência ganha repercussão regional por envolver um caminhão que saiu de Birigui, cidade da região de Araçatuba.

De acordo com informações divulgadas por portais de notícias do Paraná, a colisão ocorreu por volta das 4h30, no sentido do distrito de São Martinho, e envolveu um automóvel de passeio e um caminhão. No carro estavam um casal, três filhos e um sobrinho adolescente. Entre as vítimas, estão dois bebês gêmeos e dois adolescentes.

Ainda conforme as publicações locais, a família era moradora de Florestópolis (PR) e retornava de uma viagem ao litoral. Nenhum dos ocupantes do veículo sobreviveu ao impacto.