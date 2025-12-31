A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior terá início neste final de semana, e Araçatuba entra em campo como uma das sedes da competição, recebendo confrontos do Grupo 5, no Estádio Adhemar de Barros. A cidade concentra as atenções da região com duas partidas marcadas para o primeiro dia de disputas.
O grupo sediado na cidade é formado pelo Araçatuba Futebol Clube, time da casa, além do Atlético Paranaense (PR), Maricá (RJ) e Oeste (SP).
A rodada inaugural será no sábado (3), com o time da casa enfrentando o Maricá (RJ) às 19h15. Logo na sequência, às 21h30, o Atlético-PR encara o Oeste, completando o primeiro dia de competições na cidade.
Vale lembrar entrada é gratuita nesta primeira fase. No entanto, os torcedores precisam estar atentos: para garantir o acesso, é necessário realizar cadastro prévio pela internet pelo site da FPF, seguindo o regulamento da competição e as orientações da Federação Paulista de Futebol.
Com a manutenção de 128 clubes participantes em 32 sedes distribuídas, o torneio terá início no dia 2 de janeiro. Já a decisão está marcada para o dia 25, data de aniversário da cidade de São Paulo.
Assim como nos anos anteriores, as equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, classificando as duas mais bem posicionadas às fases de mata-mata. Em caso de empate nestes confrontos diretos, a decisão da vaga se dará em disputas de pênaltis, sem prorrogação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.