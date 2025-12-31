A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior terá início neste final de semana, e Araçatuba entra em campo como uma das sedes da competição, recebendo confrontos do Grupo 5, no Estádio Adhemar de Barros. A cidade concentra as atenções da região com duas partidas marcadas para o primeiro dia de disputas.

O grupo sediado na cidade é formado pelo Araçatuba Futebol Clube, time da casa, além do Atlético Paranaense (PR), Maricá (RJ) e Oeste (SP).

A rodada inaugural será no sábado (3), com o time da casa enfrentando o Maricá (RJ) às 19h15. Logo na sequência, às 21h30, o Atlético-PR encara o Oeste, completando o primeiro dia de competições na cidade.