A semana de Ano Novo traz alterações no funcionamento de serviços públicos e privados em Araçatuba, Birigui e em toda a região do Noroeste Paulista.
A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) divulgou que no dia 31 de dezembro, quarta-feira, o comércio da cidade funcionará das 9h às 16h e depois fechará para o feriado. Nesta segunda-feira, dia 29, as lojas abrirão normalmente até as 18h, e no domingo anterior também houve abertura especial.
Em Birigui, a programação do comércio na última semana do ano será diferenciada, conforme a Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB). Nesta segunda-feira e na terça-feira, as lojas permanecerão abertas até as 18h. Na véspera de Ano Novo, dia 31, o comércio atenderá o público até as 14h. Na quinta-feira, dia 1º de janeiro, não haverá expediente, e no dia 2 de janeiro, as atividades voltam a partir das 9h.
Já a Prefeitura Municipal de Araçatuba decretou ponto facultativo nos dias 31 de dezembro, 1º e 2 de janeiro. Nesses dias não haverá expediente nos órgãos públicos e autarquias municipais, exceto os serviços essenciais que não podem ser interrompidos, como unidades básicas de saúde 24 horas e o pronto-socorro municipal.
Em Birigui, a prefeitura estabeleceu que nos dias 29 e 30 de dezembro o atendimento será normal. No dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, não haverá atendimento ao público. Já o dia 2 de janeiro será ponto facultativo. A administração municipal informa que o atendimento em todas as secretarias e serviços será retomado em horário normal a partir do dia 5 de janeiro.
Quanto à coleta de lixo em Birigui no fim de ano, o serviço será interrompido às 22h do dia 31 de dezembro e retornará ao cronograma habitual às 22h do dia 1º de janeiro.
Os bancos em todo o país terão alterações nos horários de atendimento neste período de festas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não abrirão nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, sendo dias sem atendimento presencial e sem processamento de compensações como TED.
O último dia com expediente normal será o dia 30 de dezembro e o atendimento presencial retorna no dia 2 de janeiro.
O sistema de pagamentos instantâneos, como o Pix, segue funcionando 24 horas por dia, inclusive durante os feriados. Contas de consumo com vencimento em dias sem compensação bancária poderão ser pagas no próximo dia útil sem prejuízo, mas tributos e impostos devem ser quitados antecipadamente para evitar multas.
As agências dos Correios terão alterações no atendimento durante o fim de ano. Em geral, o atendimento presencial nas unidades físicas fica suspenso nos feriados e pontos facultativos, como dia 1º de janeiro, e retorna normalmente nos dias úteis seguintes. Os canais digitais e o atendimento via teleatendimento permanecem disponíveis durante todo o período para consultas e alguns serviços.
As lotéricas também seguem o calendário de feriados e pontos facultativos, com atendimento suspenso nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, acompanhando o fechamento das agências bancárias nos mesmos dias.
Para o público que pretende resolver pendências ou aproveitar o comércio antes do Ano Novo, o recomendado é se programar para os horários especiais de atendimento entre os dias 29 e 31 de dezembro, já que muitos serviços ficarão indisponíveis nos dias de feriado e ponto facultativo.
