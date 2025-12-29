A semana de Ano Novo traz alterações no funcionamento de serviços públicos e privados em Araçatuba, Birigui e em toda a região do Noroeste Paulista.

A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) divulgou que no dia 31 de dezembro, quarta-feira, o comércio da cidade funcionará das 9h às 16h e depois fechará para o feriado. Nesta segunda-feira, dia 29, as lojas abrirão normalmente até as 18h, e no domingo anterior também houve abertura especial.

Em Birigui, a programação do comércio na última semana do ano será diferenciada, conforme a Associação Comercial e Industrial de Birigui (ACIB). Nesta segunda-feira e na terça-feira, as lojas permanecerão abertas até as 18h. Na véspera de Ano Novo, dia 31, o comércio atenderá o público até as 14h. Na quinta-feira, dia 1º de janeiro, não haverá expediente, e no dia 2 de janeiro, as atividades voltam a partir das 9h.