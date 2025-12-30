30 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Adolescente leva facada após aceitar carona de homem desconhecido

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Santa Casa
Adolescente de 14 anos foi atingido por faca e levado à Santa Casa de Fernandópolis
Adolescente de 14 anos foi atingido por faca e levado à Santa Casa de Fernandópolis

Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ser esfaqueado no rosto na madrugada desta segunda-feira (29), em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, depois de aceitar carona de um homem que havia conhecido instantes antes em um posto de combustíveis.

De acordo com o registro policial, o jovem estava acompanhado de um amigo, também menor de idade, quando ambos se aproximaram do motorista, de 35 anos, no posto. O boletim indica que o trio consumiu bebida alcoólica no local antes de seguir no veículo.

Durante o trajeto, conforme a versão apresentada pelo condutor, teria ocorrido um desentendimento com os adolescentes. Ele afirmou que foi agredido e, ao parar o carro em uma rua sem saída, utilizou uma faca para reagir, atingindo o rosto de um dos jovens. O segundo adolescente conseguiu fugir.

O ferido foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis, onde recebeu atendimento devido ao corte na região da boca.

O homem prestou depoimento e foi liberado, devendo responder pelo crime de lesão corporal.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários