Um adolescente de 14 anos ficou ferido após ser esfaqueado no rosto na madrugada desta segunda-feira (29), em Fernandópolis, a aproximadamente 120 km de Araçatuba, depois de aceitar carona de um homem que havia conhecido instantes antes em um posto de combustíveis.

De acordo com o registro policial, o jovem estava acompanhado de um amigo, também menor de idade, quando ambos se aproximaram do motorista, de 35 anos, no posto. O boletim indica que o trio consumiu bebida alcoólica no local antes de seguir no veículo.

Durante o trajeto, conforme a versão apresentada pelo condutor, teria ocorrido um desentendimento com os adolescentes. Ele afirmou que foi agredido e, ao parar o carro em uma rua sem saída, utilizou uma faca para reagir, atingindo o rosto de um dos jovens. O segundo adolescente conseguiu fugir.