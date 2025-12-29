O final de 2025 e o início de 2026 devem ser de atenção para quem vive na região de Araçatuba e em todo o Noroeste Paulista. De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo IPMET (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru, a semana começa com tempo instável, altas temperaturas e aumento gradual das chances de chuva nos próximos dias.
Em Araçatuba nesta segunda-feira (29), o dia será de céu predominantemente nublado, com os termômetros podendo atingir os 35°C, mantendo a sensação de calor intenso em toda a região. Apesar do sol aparecer entre nuvens, o tempo já indica mudança no padrão atmosférico.
Para a virada do ano, a previsão na cidade aponta um cenário diferente. Entre quarta-feira (31 de dezembro) e sábado (3 de janeiro), há possibilidade de chuva acumulada superior a 50 milímetros, o que pode impactar festas ao ar livre e deslocamentos durante o período.
Segundo o IPMET, a sexta-feira (2 de janeiro) deve concentrar o maior volume de chuva, com aproximadamente 24 mm, além de pancadas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas isoladas. O alerta vale não apenas para Araçatuba, mas também para cidades de todo o Noroeste Paulista.
Para quem pretende viajar dentro do estado de São Paulo, a recomendação é atenção redobrada. A previsão indica instabilidade também na capital paulista e no litoral, com possibilidade de chuva frequente, períodos de céu encoberto e temperaturas mais amenas, especialmente entre o Réveillon e os primeiros dias de janeiro.
Já na Região Sudeste do país, o cenário é semelhante. Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo também devem enfrentar dias de calor intercalados com pancadas de chuva típicas do verão, exigindo cautela nas estradas e no planejamento de viagens e passeios ao longo do feriado prolongado.
