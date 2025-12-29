O final de 2025 e o início de 2026 devem ser de atenção para quem vive na região de Araçatuba e em todo o Noroeste Paulista. De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo IPMET (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru, a semana começa com tempo instável, altas temperaturas e aumento gradual das chances de chuva nos próximos dias.

Em Araçatuba nesta segunda-feira (29), o dia será de céu predominantemente nublado, com os termômetros podendo atingir os 35°C, mantendo a sensação de calor intenso em toda a região. Apesar do sol aparecer entre nuvens, o tempo já indica mudança no padrão atmosférico.

Para a virada do ano, a previsão na cidade aponta um cenário diferente. Entre quarta-feira (31 de dezembro) e sábado (3 de janeiro), há possibilidade de chuva acumulada superior a 50 milímetros, o que pode impactar festas ao ar livre e deslocamentos durante o período.