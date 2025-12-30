O município de Coroados volta a realizar o tradicional Show da Virada nesta quarta-feira (31), em comemoração à chegada de 2026. O evento, com acesso gratuito, será realizado na Praça Central e deve reunir moradores da cidade e visitantes da região para a celebração de fim de ano.

A programação tem início a partir das 23h e contará com show da dupla Liah & Leo, além da apresentação de DJ, responsável por animar o público durante a virada. Um dos destaques do evento será a queima de fogos de artifício sem estampidos, alternativa adotada para reduzir impactos a pessoas com sensibilidade auditiva, idosos, crianças e animais.

De acordo com a organização, a estrutura foi planejada para atender famílias e garantir uma celebração segura e acessível. A expectativa é de grande movimentação no centro da cidade durante a noite da virada.