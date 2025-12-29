Familiares de uma idosa de 70 anos, falecida neste sábado (27), em Araçatuba, relataram uma série de problemas no atendimento prestado pela funerária responsável pelo velório e sepultamento, situação que, segundo eles, agravou ainda mais o momento de luto.
Maria da Conceição Sousa Santana morreu na tarde de sábado, na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internada e em tratamento contra o câncer. Após o óbito, os familiares acompanharam os procedimentos iniciais no hospital, incluindo o encaminhamento do corpo ao necrotério.
De acordo com os parentes, o velório havia sido previamente agendado para começar às 23h, na capela localizada na Avenida Saudade. No entanto, mesmo com a presença de amigos e familiares no local e horário combinados, o corpo não foi entregue conforme o previsto.
Após insistentes questionamentos à empresa funerária, a família foi informada de que o corpo havia sido levado, por engano, para uma sala da capela da Avenida Prestes Maia, endereço diferente do contratado. A correção do traslado ocorreu apenas cerca de duas horas depois, período em que os familiares permaneceram aguardando, sem informações claras.
Além do atraso, os parentes relataram surpresa e indignação ao constatarem que o corpo apresentava um hematoma significativo na região do olho e da sobrancelha esquerda. Segundo a família, nenhuma explicação foi apresentada sobre a origem da lesão.
Outro ponto que gerou revolta foi o fato de o corpo ter sido velado da forma como chegou à capela, sem qualquer procedimento estético para amenizar o ferimento visível. Para os familiares, a situação representou falta de cuidado e respeito em um momento de extrema fragilidade emocional.
“Ela já vinha sofrendo muito antes de falecer, e depois de tudo isso ainda tivemos que passar por essa situação”, desabafou uma familiar, que preferiu não se identificar.
Outro lado
Até o fechamento desta reportagem, a funerária citada não havia se manifestado oficialmente sobre as reclamações apresentadas pela família. O espaço permane aberto se houver manifestação da empresa.
