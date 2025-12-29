Familiares de uma idosa de 70 anos, falecida neste sábado (27), em Araçatuba, relataram uma série de problemas no atendimento prestado pela funerária responsável pelo velório e sepultamento, situação que, segundo eles, agravou ainda mais o momento de luto.

Maria da Conceição Sousa Santana morreu na tarde de sábado, na Santa Casa de Araçatuba, onde estava internada e em tratamento contra o câncer. Após o óbito, os familiares acompanharam os procedimentos iniciais no hospital, incluindo o encaminhamento do corpo ao necrotério.

De acordo com os parentes, o velório havia sido previamente agendado para começar às 23h, na capela localizada na Avenida Saudade. No entanto, mesmo com a presença de amigos e familiares no local e horário combinados, o corpo não foi entregue conforme o previsto.