O município de Brejo Alegre celebra, nesta terça-feira 30, seus 29 anos de emancipação política com uma programação especial que une festa popular, valorização da cidadania e reconhecimento à trajetória histórica da cidade. O evento será realizado na Praça Central do município, a partir das 23h, com o show do Buteco dos Cinco e apresentação do DJ Tuê, prometendo reunir moradores e visitantes em uma grande noite de comemoração.

Durante o evento festivo, será realizado o aguardado sorteio do IPTU Premiado 2025, iniciativa da administração municipal que reconhece e incentiva os contribuintes que mantêm seus tributos em dia. Ao todo, serão oito prêmios, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos e bicicletas, reforçando o compromisso do município com a transparência, a responsabilidade fiscal e o retorno direto ao cidadão.

Uma história marcada por trabalho, fé e diversidade cultural

A história de Brejo Alegre começa em 1927, com a chegada dos primeiros habitantes: Kenji Osawa, de origem japonesa, Manoel Celestain, de origem portuguesa, e o sertanista José Antonio Alegre. A fertilidade das terras próximas ao Córrego Seco atraiu os pioneiros e deu origem ao nome do município - “Brejo”, pela proximidade com o rio, e “Alegre”, em homenagem ao sertanista.