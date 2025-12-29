O município de Brejo Alegre celebra, nesta terça-feira 30, seus 29 anos de emancipação política com uma programação especial que une festa popular, valorização da cidadania e reconhecimento à trajetória histórica da cidade. O evento será realizado na Praça Central do município, a partir das 23h, com o show do Buteco dos Cinco e apresentação do DJ Tuê, prometendo reunir moradores e visitantes em uma grande noite de comemoração.
Durante o evento festivo, será realizado o aguardado sorteio do IPTU Premiado 2025, iniciativa da administração municipal que reconhece e incentiva os contribuintes que mantêm seus tributos em dia. Ao todo, serão oito prêmios, incluindo eletrodomésticos, eletrônicos e bicicletas, reforçando o compromisso do município com a transparência, a responsabilidade fiscal e o retorno direto ao cidadão.
Uma história marcada por trabalho, fé e diversidade cultural
A história de Brejo Alegre começa em 1927, com a chegada dos primeiros habitantes: Kenji Osawa, de origem japonesa, Manoel Celestain, de origem portuguesa, e o sertanista José Antonio Alegre. A fertilidade das terras próximas ao Córrego Seco atraiu os pioneiros e deu origem ao nome do município - “Brejo”, pela proximidade com o rio, e “Alegre”, em homenagem ao sertanista.
A forte presença da colônia japonesa deixou marcas importantes no desenvolvimento local. Em 1929, foi construída a Associação das Nações do Oriente, espaço dedicado às festividades e ao lazer, tendo como primeiro presidente Takeshi Hashimoto.
Ao longo das décadas, Brejo Alegre avançou em sua estrutura social e urbana. Em 1944, foi elevado à condição de Distrito, pertencente ao município de Coroados. Em 1948, foi construída a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município, cuja festa é celebrada em 28 de junho. A educação ganhou força com a implantação das primeiras atividades escolares em 1968 e, posteriormente, com a construção da Escola Agostinho Grigoleto.
Nas áreas de saúde, assistência e serviços públicos, o município também evoluiu com a implantação do Posto de Assistência à Saúde, dos Correios e da Creche Municipal Santa Rita, fortalecendo a qualidade de vida da população.
O sonho da autonomia se concretizou em 30 de dezembro de 1993, com a emancipação política do município. Desde então, Brejo Alegre passou a receber recursos diretos para investimentos em áreas essenciais como educação, saúde, esporte, transporte e infraestrutura, impulsionando seu desenvolvimento.
'Orgulho da sua história'
“Brejo Alegre chega aos seus 29 anos com muito orgulho da sua história e com o olhar voltado para o futuro. Esta comemoração representa o reconhecimento do esforço de cada morador que ajudou a construir nossa cidade. O IPTU Premiado é uma forma de agradecer ao contribuinte que acredita no município, e o show é um presente para a população, promovendo lazer, cultura e união. É um momento de celebrar conquistas e renovar o compromisso de continuar trabalhando por uma cidade cada vez melhor”, comentou o prefeito Rafael do Vavá.
