Uma funcionária de uma Unidade Básica de Saúde de Coroados foi encaminhada à delegacia na tarde dessa segunda-feira (29), após policiais militares encontrarem, em sua gaveta de uso pessoal dentro da UBS, uma sacola com quatro invólucros contendo substância semelhante à cocaína. A ação ocorreu por volta das 14h20, após a equipe ser acionada pelo Copom para averiguar uma possível situação envolvendo entorpecentes no local.

Segundo a ocorrência, um funcionário da unidade relatou aos policiais que havia suspeitas sobre a servidora, que teria chegado ao prédio com uma sacola branca e guardado o material no compartimento onde trabalha.

A vistoria foi acompanhada por testemunhas e, durante a busca, a suspeita demonstrou nervosismo. Dentro da sacola, os militares encontraram quatro embalagens plásticas tipo zip lock, que somadas totalizaram aproximadamente 20 gramas de material.