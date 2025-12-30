30 de dezembro de 2025
DROGAS

Agente de saúde flagrada com suspeita de droga em UBS de Coroados

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Polícia registrou ocorrência na unidade de saúde, onde quatro porções foram apreendidas
Polícia registrou ocorrência na unidade de saúde, onde quatro porções foram apreendidas

Uma funcionária de uma Unidade Básica de Saúde de Coroados foi encaminhada à delegacia na tarde dessa segunda-feira (29), após policiais militares encontrarem, em sua gaveta de uso pessoal dentro da UBS, uma sacola com quatro invólucros contendo substância semelhante à cocaína. A ação ocorreu por volta das 14h20, após a equipe ser acionada pelo Copom para averiguar uma possível situação envolvendo entorpecentes no local.

Segundo a ocorrência, um funcionário da unidade relatou aos policiais que havia suspeitas sobre a servidora, que teria chegado ao prédio com uma sacola branca e guardado o material no compartimento onde trabalha.

A vistoria foi acompanhada por testemunhas e, durante a busca, a suspeita demonstrou nervosismo. Dentro da sacola, os militares encontraram quatro embalagens plásticas tipo zip lock, que somadas totalizaram aproximadamente 20 gramas de material.

Ainda conforme o registro, a mulher afirmou que o conteúdo era de sua propriedade e declarou que não se destinava ao consumo pessoal. Diante da confirmação, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como porte de drogas. Após prestar depoimento, ela e as testemunhas foram liberadas.

O material apreendido passará por análise pericial. A Polícia Civil segue responsável pelo andamento da investigação.

