Uma tragédia comoveu moradores de Guararapes na tarde deste sábado (27). Um bebê de apenas 7 meses morreu após se engasgar dentro de uma residência localizada na Rua João Maricato, no Jardim Tiradentes.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o registro foi feito pelo avô paterno da criança. Ele relatou que, no período da tarde, o bebê estava sob os cuidados da avó paterna quando sofreu um episódio de broncoaspiração.

Diante da situação desesperadora, uma vizinha prestou os primeiros socorros e auxiliou no transporte da criança. Durante o deslocamento, a família encontrou uma equipe da Polícia Militar, que imediatamente assumiu o atendimento. Os policiais realizaram manobras de reanimação e conduziram o bebê com urgência até o hospital do município.