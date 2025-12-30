A administração municipal de Araçatuba autorizou, nesta segunda-feira (29), o início de intervenções em três espaços esportivos distribuídos por diferentes bairros da cidade. As obras serão custeadas por meio de emendas parlamentares já destinadas ao município.

Na Praça Albano Ventura (Praça da Juventude), no bairro Dona Amélia, está prevista a recuperação da pista de skate, incluindo serviços de manutenção, reparos estruturais e nova pintura. O projeto contempla ainda a execução de pintura artística para revitalização visual do local. O investimento total para esta etapa ultrapassa R$ 100 mil, somando os dois contratos licitados.

Além disso, duas quadras de areia comunitárias receberão melhorias para ampliar a segurança e organização dos espaços. As áreas selecionadas ficam na Praça Jacob Zanoni, no bairro Morada dos Nobres, e em uma área verde no bairro Concórdia 1, ao lado de uma unidade escolar municipal. Nessas estruturas, serão instaladas cercas de proteção ao redor dos equipamentos, com custo próximo de R$ 62 mil.