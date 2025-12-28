A falta de um item básico de atendimento hospitalar no Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba veio à tona após um episódio ocorrido ao longo da semana, mas que só chegou ao conhecimento do vereador Damião Brito (Rede) e da imprensa no final de semana. O caso levantou questionamentos sobre a estrutura oferecida aos pacientes na unidade.
De acordo com as informações apuradas, o pronto-socorro não dispunha do chamado “bico de papagaio”, equipamento utilizado por pacientes do sexo masculino com dificuldade de locomoção, evitando o deslocamento até o banheiro. Diante da ausência do item, teria sido utilizado, de forma improvisada, um frasco de álcool.
Um dos pacientes relatou a situação ao vereador, o que motivou o registro do caso. Diante do ocorrido, a esposa do paciente se dirigiu a uma farmácia para adquirir o equipamento, pagando R$ 20. Segundo ela, a questão não foi o valor desembolsado, mas o fato de um material básico não estar disponível dentro da unidade de saúde.
“O problema não é pagar, mas não ter um objeto que deveria existir no pronto-socorro. É uma cidade grande e isso deveria ser padrão”, afirmou a mulher à redação. Questionada sobre o atendimento recebido, a esposa destacou que não há reclamações quanto ao atendimento humano prestado pelos profissionais da unidade, ressaltando que médicos, enfermeiros e demais servidores foram atenciosos. No entanto, apontou a falta de equipamentos como um obstáculo ao trabalho diário das equipes.
O vereador Damião Brito informou que acompanha o caso e deve encaminhar questionamentos formais à administração municipal e à organização social responsável pela unidade, cobrando providências para que situações semelhantes não voltem a ocorrer.
Prefeitura rebate
A Prefeitura de Araçatuba (PMA) emitou nota à imprensa segundo a qual não procede a informação de falta do equipamento conhecido como “papagaio” no Pronto-Socorro Municipal (PSM).
Diz a nota: "De acordo com levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), há itens disponíveis em estoque, conforme os registros de suprimentos da unidade. Diante da situação relatada na reportagem, a Administração Municipal determinou a apuração imediata dos fatos, a fim de verificar se houve falha pontual de processo, problema de logística interna, desvio de procedimento ou qualquer outra irregularidade operacional que possa ter levado ao episódio descrito.
Caso a apuração identifique inconsistências na gestão de materiais, falhas de protocolo ou condutas inadequadas, a Prefeitura adotará todas as medidas administrativas cabíveis, incluindo a identificação de responsabilidades e a adoção das providências corretivas necessárias, tanto no âmbito da administração direta quanto junto à organização social responsável pela gestão da unidade.
A Prefeitura reforça que preza pela qualidade do atendimento, pela dignidade dos pacientes e pelo adequado suporte de trabalho às equipes de saúde, reconhecendo, inclusive, o empenho e o atendimento humanizado prestado pelos profissionais do PSM.
A Administração Municipal permanece à disposição dos órgãos de fiscalização, do Legislativo e da população para prestar todos os esclarecimentos necessários, e reafirma o seu compromisso com a transparência e a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde."
Matéria atualizada às 15h36
