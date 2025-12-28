A falta de um item básico de atendimento hospitalar no Pronto-Socorro Municipal de Araçatuba veio à tona após um episódio ocorrido ao longo da semana, mas que só chegou ao conhecimento do vereador Damião Brito (Rede) e da imprensa no final de semana. O caso levantou questionamentos sobre a estrutura oferecida aos pacientes na unidade.

De acordo com as informações apuradas, o pronto-socorro não dispunha do chamado “bico de papagaio”, equipamento utilizado por pacientes do sexo masculino com dificuldade de locomoção, evitando o deslocamento até o banheiro. Diante da ausência do item, teria sido utilizado, de forma improvisada, um frasco de álcool.

Um dos pacientes relatou a situação ao vereador, o que motivou o registro do caso. Diante do ocorrido, a esposa do paciente se dirigiu a uma farmácia para adquirir o equipamento, pagando R$ 20. Segundo ela, a questão não foi o valor desembolsado, mas o fato de um material básico não estar disponível dentro da unidade de saúde.