30 de dezembro de 2025
DINHEIRO E DROGAS

Polícia apreende R$ 2,6 mil e prende casal em Penápolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação no bairro Pevi encontrou drogas, balança de precisão e celular
Ação no bairro Pevi encontrou drogas, balança de precisão e celular

Um casal foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (29) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Pevi, em Penápolis. A ocorrência teve início após os policiais realizarem o acompanhamento de uma motocicleta e efetuarem a abordagem dos suspeitos.

Com o casal, foram encontrados entorpecentes e, em continuidade às diligências, a equipe se dirigiu até a residência dos envolvidos. No imóvel, os policiais localizaram 0,032 quilo de cocaína, 0,001 quilo de crack, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.673 em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça após o registro da ocorrência.

