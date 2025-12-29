Um casal foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (29) durante uma ação da Polícia Militar no bairro Pevi, em Penápolis. A ocorrência teve início após os policiais realizarem o acompanhamento de uma motocicleta e efetuarem a abordagem dos suspeitos.

Com o casal, foram encontrados entorpecentes e, em continuidade às diligências, a equipe se dirigiu até a residência dos envolvidos. No imóvel, os policiais localizaram 0,032 quilo de cocaína, 0,001 quilo de crack, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.673 em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça após o registro da ocorrência.