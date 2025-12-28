Dener Ribeiro Antoniole, de 34 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de sábado (27), no condomínio Moradas, na via Agnaldo Fernando dos Santos, em Araçatuba. O crime é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado.
De acordo com o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostram um homem pilotando uma motocicleta, com uma mulher na garupa. Pelas imagens, é possível observar que a mulher que estava na garupa é quem efetua os disparos de arma de fogo contra a vítima.
Após ser baleado, Dener caiu ao solo e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. O local passou por perícia criminal, com a coleta de vestígios que devem contribuir para o esclarecimento do crime.
Durante as diligências, a Polícia Civil apreendeu aparelhos celulares, objetos pessoais e uma quantia em dinheiro, materiais que foram encaminhados para análise. Também foram realizadas buscas em imóveis relacionados aos investigados, localizados nas proximidades do local do crime.
Concluídos os trabalhos, o corpo de Dener Ribeiro Antoniole foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame necroscópico. Após os procedimentos legais, o corpo será liberado aos familiares para velório e sepultamento.
As investigações indicam o envolvimento de um homem e duas mulheres, que são tratados como investigados no inquérito policial. As autoridades informaram que não havia outras pessoas nos imóveis no momento das diligências.
O boletim de ocorrência também aponta a existência de um histórico de conflito anterior envolvendo a vítima. A Polícia Civil localizou um registro no qual constam ameaças atribuídas a Dener contra uma das investigadas, fato que havia motivado a solicitação de medidas protetivas de urgência.
O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Araçatuba. A motivação do crime e a participação individual de cada investigado continuam sendo apuradas, com base nas imagens de segurança, depoimentos e laudos periciais.
Velório
O velório será realizado pela funerária Cardassi. No entanto, até por volta das 10h deste domingo (28), o corpo permanecia no IML aguardando a realização do exame necroscópico, o que impossibilitou a definição de horário para velório e sepultamento até o fechamento desta matéria.
