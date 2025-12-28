Dener Ribeiro Antoniole, de 34 anos, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite de sábado (27), no condomínio Moradas, na via Agnaldo Fernando dos Santos, em Araçatuba. O crime é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado.

De acordo com o boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostram um homem pilotando uma motocicleta, com uma mulher na garupa. Pelas imagens, é possível observar que a mulher que estava na garupa é quem efetua os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Após ser baleado, Dener caiu ao solo e morreu ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. O local passou por perícia criminal, com a coleta de vestígios que devem contribuir para o esclarecimento do crime.