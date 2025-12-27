Glicério vive um momento histórico em 2025. Em comemoração aos 100 anos de emancipação do município, a cidade recebe o Glicério Rodeio Show 2025, um dos maiores eventos já realizados na região, com entrada gratuita e uma programação diversificada voltada a toda a população local e regional.

A festa acontece entre os dias 27 e 29 de dezembro, em uma arena coberta, com rodeio em touros, praça de alimentação e grandes atrações musicais que prometem lotar o recinto e marcar o encerramento das celebrações do centenário.

Na sexta-feira (26), abrindo oficialmente as festividades, o município realizou o Celebra Glicério, um grande evento gospel que reuniu milhares de pessoas e contou com o show do cantor Fernandinho, um dos maiores nomes da música cristã no Brasil. A noite foi marcada por momentos de fé, louvor e emoção, dando início à programação especial dos 100 anos da cidade.