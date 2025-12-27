Glicério vive um momento histórico em 2025. Em comemoração aos 100 anos de emancipação do município, a cidade recebe o Glicério Rodeio Show 2025, um dos maiores eventos já realizados na região, com entrada gratuita e uma programação diversificada voltada a toda a população local e regional.
A festa acontece entre os dias 27 e 29 de dezembro, em uma arena coberta, com rodeio em touros, praça de alimentação e grandes atrações musicais que prometem lotar o recinto e marcar o encerramento das celebrações do centenário.
Na sexta-feira (26), abrindo oficialmente as festividades, o município realizou o Celebra Glicério, um grande evento gospel que reuniu milhares de pessoas e contou com o show do cantor Fernandinho, um dos maiores nomes da música cristã no Brasil. A noite foi marcada por momentos de fé, louvor e emoção, dando início à programação especial dos 100 anos da cidade.
A partir de sábado, o palco do Glicério Rodeio Show recebe artistas consagrados do cenário nacional. No sábado (27), sobem ao palco Jads & Jadson, além do DJ Faísca, animando o público com sucessos do sertanejo e música eletrônica.
No domingo (28), é a vez de Felipe & Rodrigo e do projeto Country Beat, trazendo uma mistura de ritmos e modernidade. Já na segunda-feira (29), aniversário da cidade e encerrando a festa, o cantor Leonardo comanda o palco, seguido pelo tradicional Baile do Max.
Além dos shows, o evento contará com rodeio em touros da etapa ACR, reforçando a tradição sertaneja e o espírito cultural que marcam a história do município.
Realizado pela Prefeitura Municipal de Glicério, com produção da Mega Produções e apoio da Câmara Municipal, o Glicério Rodeio Show 2025 simboliza mais do que entretenimento: representa a valorização da cultura, da fé e da história de um município que completa um século de desenvolvimento.
Com programação gratuita e estrutura preparada para receber moradores e visitantes, Glicério se consolida como referência regional em eventos e celebra, em grande estilo, seus 100 anos de história.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.