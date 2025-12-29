A Justiça manteve a prisão do homem de 37 anos, identificado pelas iniciais D.O., acusado de estupro de vulnerável em Gabriel Monteiro, após audiência de custódia realizada na última sexta-feira (26). Durante a audiência, o magistrado decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos apurados.

Com a decisão, o acusado permanece preso e foi transferido para uma unidade prisional especial, destinada a custodiar detentos acusados de crimes dessa natureza, onde aguardará o andamento do processo e o julgamento.

Até o momento, não há informação oficial se o investigado foi assistido por advogado particular ou pela Defensoria Pública durante a audiência de custódia. A reportagem questionou a assessoria de imprensa do TJSP, mas este questionamento não foi respondido.