30 de dezembro de 2025
GABRIEL MONTEIRO

Pai acusado de estuprar filha tem prisão mantida pela Justiça

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem foi encaminhado a penitenciária especial para aguardar julgamento
Homem foi encaminhado a penitenciária especial para aguardar julgamento

A Justiça manteve a prisão do homem de 37 anos, identificado pelas iniciais D.O., acusado de estupro de vulnerável em Gabriel Monteiro, após audiência de custódia realizada na última sexta-feira (26). Durante a audiência, o magistrado decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos apurados.

Com a decisão, o acusado permanece preso e foi transferido para uma unidade prisional especial, destinada a custodiar detentos acusados de crimes dessa natureza, onde aguardará o andamento do processo e o julgamento.

Até o momento, não há informação oficial se o investigado foi assistido por advogado particular ou pela Defensoria Pública durante a audiência de custódia. A reportagem questionou a assessoria de imprensa do TJSP, mas este questionamento não foi respondido.

A prisão em flagrante havia sido determinada após o homem ser apresentado no Plantão Policial de Birigui, onde a autoridade policial entendeu estarem presentes os requisitos legais para a medida. O caso segue agora sob responsabilidade da Justiça, enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações.

Relembre o caso

O homem foi preso na quinta-feira (25), em Gabriel Monteiro, após denúncia de abuso sexual contra a própria filha, uma criança de 12 anos. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, e o suspeito foi detido após relatos considerados determinantes para a apuração do crime. A vítima ficou sob os cuidados da avó paterna e segue acompanhada pelos órgãos de proteção.

