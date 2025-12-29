A Justiça manteve a prisão do homem de 37 anos, identificado pelas iniciais D.O., acusado de estupro de vulnerável em Gabriel Monteiro, após audiência de custódia realizada na última sexta-feira (26). Durante a audiência, o magistrado decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos apurados.
Com a decisão, o acusado permanece preso e foi transferido para uma unidade prisional especial, destinada a custodiar detentos acusados de crimes dessa natureza, onde aguardará o andamento do processo e o julgamento.
Até o momento, não há informação oficial se o investigado foi assistido por advogado particular ou pela Defensoria Pública durante a audiência de custódia. A reportagem questionou a assessoria de imprensa do TJSP, mas este questionamento não foi respondido.
A prisão em flagrante havia sido determinada após o homem ser apresentado no Plantão Policial de Birigui, onde a autoridade policial entendeu estarem presentes os requisitos legais para a medida. O caso segue agora sob responsabilidade da Justiça, enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações.
Relembre o caso
O homem foi preso na quinta-feira (25), em Gabriel Monteiro, após denúncia de abuso sexual contra a própria filha, uma criança de 12 anos. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, e o suspeito foi detido após relatos considerados determinantes para a apuração do crime. A vítima ficou sob os cuidados da avó paterna e segue acompanhada pelos órgãos de proteção.
