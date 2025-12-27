Um homem de 60 anos registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Araçatuba na última quarta-feira (24), véspera de Natal, para comunicar o desaparecimento do filho, de 24 anos, e da nora, de 25.

Segundo o relato, por volta das 2h da madrugada, o casal foi até o apartamento do homem, localizado na Rua Melvin Jones, no bairro Morada dos Nobres, onde deixou a filha recém-nascida aos cuidados do avô. Eles informaram que sairiam para tomar cerveja e retornariam em aproximadamente duas horas.

No entanto, o casal não voltou conforme combinado. Ainda de acordo com o registro policial, familiares tentaram contato telefônico e por mensagens de WhatsApp, mas não obtiveram resposta.