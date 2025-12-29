Glicério vive um momento histórico ao celebrar seus 100 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações atingem seu ponto alto nesta segunda-feira, 29, com a final do Rodeio de Glicério, seguida por um grande show do cantor Leonardo, reunindo moradores, visitantes e amantes da cultura sertaneja. A entrada é gratuita, mas quem sentir vontade de ajudar o próximo equipes do Hospital de Amor de Barretos estará arrecadando 1 Lito de Leite Integral ou 1kg de Feijão no local.

A noite promete fortes emoções dentro e fora da arena. A final do rodeio consagrará os melhores competidores da temporada e distribuirá uma das maiores premiações da região. Ao todo, serão entregues um carro para o campeão da etapa, uma caminhonete para o campeão da ACR e mais 10 motocicletas, valorizando o esporte, os atletas e a tradição sertaneja que marca a identidade do município.

De acordo com o material visual divulgado pela organização — que destaca a grandiosidade do evento, a estrutura montada e as atrações da noite — a final do rodeio simboliza não apenas uma disputa esportiva, mas também um momento de confraternização e orgulho para Glicério, coroando as festividades do centenário.

Uma cidade construída com coragem e progresso