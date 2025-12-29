Glicério vive um momento histórico ao celebrar seus 100 anos de emancipação político-administrativa. As comemorações atingem seu ponto alto nesta segunda-feira, 29, com a final do Rodeio de Glicério, seguida por um grande show do cantor Leonardo, reunindo moradores, visitantes e amantes da cultura sertaneja. A entrada é gratuita, mas quem sentir vontade de ajudar o próximo equipes do Hospital de Amor de Barretos estará arrecadando 1 Lito de Leite Integral ou 1kg de Feijão no local.
A noite promete fortes emoções dentro e fora da arena. A final do rodeio consagrará os melhores competidores da temporada e distribuirá uma das maiores premiações da região. Ao todo, serão entregues um carro para o campeão da etapa, uma caminhonete para o campeão da ACR e mais 10 motocicletas, valorizando o esporte, os atletas e a tradição sertaneja que marca a identidade do município.
De acordo com o material visual divulgado pela organização — que destaca a grandiosidade do evento, a estrutura montada e as atrações da noite — a final do rodeio simboliza não apenas uma disputa esportiva, mas também um momento de confraternização e orgulho para Glicério, coroando as festividades do centenário.
Uma cidade construída com coragem e progresso
A história de Glicério tem início em 1906, quando a família Castilho chegou à região atraída pela fertilidade das terras. Naquele período, porém, os colonizadores acabaram sendo expulsos pelos indígenas Coroados, que habitavam a área.C
Cerca de 30 anos depois, a região voltou a ganhar destaque com a aproximação do general Francisco Glicério, durante a construção dos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, fator decisivo para o desenvolvimento local. Com melhores condições de ocupação, o povoado começou a se estruturar, e em 1913 surgiram os primeiros ranchos, marcando oficialmente a fundação do então povoado de Castilho.
O crescimento foi rápido. Pela Lei nº 1.747, de 19 de novembro de 1920, o local foi elevado à condição de Distrito de Paz, subordinado ao município de Penápolis, passando a se chamar Glicério, em homenagem ao general desbravador. Já em 30 de dezembro de 1925, por meio da Lei nº 2.144, o distrito foi elevado à categoria de município, sendo oficialmente instalado em 28 de março de 1926.
Hoje, Glicério conta com a sede do município e o distrito de Juritis, mantendo viva sua vocação agrícola, sua cultura sertaneja e o espírito acolhedor de sua população.
Terra natal de Jair Bolsonaro
Glicério também é conhecida nacionalmente por ser a cidade natal do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, fato que integra a história e a identidade do município, frequentemente lembrado em registros históricos e datas comemorativas importantes como o centenário de emancipação.
Final do rodeio marca o centenário
A final do rodeio, realizada nesta segunda-feira (29), representa um dos momentos mais simbólicos das comemorações dos 100 anos de Glicério. Mais do que uma competição, o evento celebra a tradição, a força do homem do campo e a trajetória de um município que nasceu do trabalho, da persistência e da coragem de seus pioneiros.
Encerrando a noite em clima de festa, o show do cantor Leonardo promete emocionar o público e selar as comemorações do centenário com música, nostalgia e celebração popular.
Parabéns, Glicério
Aos 100 anos, Glicério reafirma sua importância histórica, cultural e social no interior paulista. Uma cidade que honra suas origens, valoriza suas tradições e segue escrevendo sua história com orgulho e união.
Parabéns, Glicério, pelo seu centenário! Que os próximos anos sejam de ainda mais desenvolvimento, conquistas e prosperidade para toda a população.
